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Посещенията на „Параход Радецки“ временно се спират заради нивото на Дунав

Посещенията на „Параход Радецки“ временно се спират заради нивото на Дунав
БТА

Заради ниското водно ниво корабът трябва да бъде изтеглен към вътрешността на реката

Посещенията на Националния музей „Параход Радецки“ временно се прекратяват заради критично ниското ниво на река Дунав, съобщиха от музея.

Заради ниското водно ниво корабът трябва да бъде изтеглен към вътрешността на реката.

Ограничението се въвежда с цел да се гарантира безопасността на посетителите и ще остане в сила до промяна на обстоятелствата.

От музея се извиняват за причиненото неудобство.

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