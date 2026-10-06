Ниското ниво на Дунав отново принуди АЕЦ „Козлодуй“ да намали мощността

АЕЦ „Козлодуй“ отново ограничи производството на електроенергия заради продължаващия спад на нивото на река Дунав. На 6 октомври общата мощност на двата работещи блока на ядрената централа е намалена с около 90 мегавата като превантивна мярка.

Решението е взето от специалната работна група, която следи хидроложката обстановка и определя действията, необходими за безопасната и надеждна работа на централата при продължително маловодие.

Прогнозите са нивото на Дунав да продължи да се понижава. Ако тази тенденция се запази, процедурите на АЕЦ „Козлодуй“ предвиждат възможност за въвеждането на допълнителни мерки.

Действията на централата се съобразяват с актуалното състояние на реката и се координират с Министерството на енергетиката и Електроенергийния системен оператор.

Водата от Дунав е необходима за функционирането на АЕЦ „Козлодуй“, но не се използва за охлаждането на самите ядрени реактори. Речната вода служи за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата. Подаването ѝ се извършва чрез собствена брегова помпена станция.

Проблемите с необичайно ниското ниво на Дунав се изостриха през лятото. Още през юли в централата беше създадена специална работна група заради трайния спад на водите и прогнозите за продължително засушаване в Западна и Централна Европа.

На 21 август мощността на Пети блок беше ограничена с около 120 мегавата. Това беше първият случай в 52-годишната история на АЕЦ „Козлодуй“, при който се стигна до подобна мярка заради екстремни метеорологични и хидроложки условия.

След покачването на нивото на реката в края на август започна постепенно възстановяване на мощността. Към 31 август Пети блок достигна 950 мегавата.

Новият спад на Дунав обаче отново налага превантивно ограничаване на производството, като този път мярката засяга общата мощност на двата работещи блока.