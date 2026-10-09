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Дунав продължава да спада: Критично ниски нива по българския участък

Дунав продължава да спада: Критично ниски нива по българския участък
БТА

На места водните стоежи се понижават с до 6 сантиметра за денонощие, а плитчините продължават да затрудняват корабоплаването

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да се понижава, като на редица места водните стоежи остават на изключително ниски стойности. Това показват данните от измервателните станции на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД).

В почти всички основни хидрометеорологични пунктове отчетените стойности са значително под условната кота нула. Този показател представлява приетата отправна височина за измерване на речните нива.

В средния и долния български участък спадът достига между 3 и 6 сантиметра за денонощие. При Ново село и Видин се наблюдават по-малки колебания, които обаче не променят общата тенденция към маловодие.

Ниските нива създават затруднения за корабоплаването, особено в районите с плитчини и речни прагове.

Ограниченията за максимално допустимото газене на плавателните съдове остават в сила, включително в участъците около островите Батин, Белене и Вардим.

Продължителният период на ниски водни стоежи поставя допълнителни предизвикателства пред речния транспорт, тъй като намалява дълбочината на плавателния път в отделни участъци.

В публикуваната информация се посочва и че заради маловодието са предприети превантивни мерки за намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“, свързани с технологичните изисквания за охлаждане. Това твърдение обаче се нуждае от официално потвърждение от централата или от компетентните институции.

Според посочената прогноза трайно повишаване на нивото на Дунав може да се очаква при по-значителни валежи във водосборния басейн на реката.

Засега тенденцията към понижаване на водните стоежи се запазва, а ограниченията в проблемните участъци остават важни за безопасността на корабоплаването.

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