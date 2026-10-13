Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Облачно време с валежи от дъжд на много места се очаква през следващото денонощие. По-продължителни ще бъдат валежите в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България. Утре дъждът първо ще отслабне в западните райони, след което постепенно ще спре, а по-късно през деня облачността там ще започне да се разкъсва. Вятърът ще бъде умерен, като в източната част на страната ще се усилва до силен от север-североизток. Минималните температури ще са между 6° и 11°, около 6° в София, а максималните ще достигат 10°-15°, като в столицата ще бъдат около 10°.

Облачно ще бъде времето в планинските райони, като дъжд ще вали предимно в Стара планина, Родопите и Странджа. В масивите на Югозападна България валежите постепенно ще спират. Над 1500 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг, а в Родопите това ще се случва над 1200 метра. Вятърът ще бъде силен от север-североизток, като в планините в източната половина на страната ще достига бурни пориви. Около 5° ще бъде максималната температура на 1200 метра височина, а на 2000 метра ще е около 0°.

Облачно време се очаква и по българското Черноморие, където на много места ще има валежи от дъжд. По южното крайбрежие те ще бъдат по-продължителни. Ще духа силен северен вятър, а максималните температури ще достигат 14°-16°. Морската вода ще бъде с температура 19°-20°, а вълнението ще достигне 5 бала.