Новини
Търси
Подкаст
Общество

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски
pixabay

Максималните температури ще достигат 10°-15°, а в планините над 1500 метра се очаква сняг

Облачно време с валежи от дъжд на много места се очаква през следващото денонощие. По-продължителни ще бъдат валежите в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България. Утре дъждът първо ще отслабне в западните райони, след което постепенно ще спре, а по-късно през деня облачността там ще започне да се разкъсва. Вятърът ще бъде умерен, като в източната част на страната ще се усилва до силен от север-североизток. Минималните температури ще са между 6° и 11°, около 6° в София, а максималните ще достигат 10°-15°, като в столицата ще бъдат около 10°.

Облачно ще бъде времето в планинските райони, като дъжд ще вали предимно в Стара планина, Родопите и Странджа. В масивите на Югозападна България валежите постепенно ще спират. Над 1500 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг, а в Родопите това ще се случва над 1200 метра. Вятърът ще бъде силен от север-североизток, като в планините в източната половина на страната ще достига бурни пориви. Около 5° ще бъде максималната температура на 1200 метра височина, а на 2000 метра ще е около 0°.

Облачно време се очаква и по българското Черноморие, където на много места ще има валежи от дъжд. По южното крайбрежие те ще бъдат по-продължителни. Ще духа силен северен вятър, а максималните температури ще достигат 14°-16°. Морската вода ще бъде с температура 19°-20°, а вълнението ще достигне 5 бала.

Още по темата

Къде се пътува трудно на 13 октомври: оранжев код и ограничение край Поликраище

Къде се пътува трудно на 13 октомври: оранжев код и ограничение край Поликраище

Небето на 13 октомври: оранжев код в седем области, поройни дъждове и сняг в планините

Небето на 13 октомври: оранжев код в седем области, поройни дъждове и сняг в планините

Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

Дъждове и застудяване до края на октомври

Дъждове и застудяване до края на октомври

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Водещи

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

  • Преди 7 минути
Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

  • Преди 8 минути
Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

  • Преди 16 минути
Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

  • Преди 17 минути
Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

  • Преди 21 минути
Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

  • Преди 22 минути
Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

  • Преди 34 минути
Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

  • Преди 47 минути
Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

  • Преди 48 минути
Българският паспорт е на 21-во място сред страните от Шенген

Българският паспорт е на 21-во място сред страните от Шенген

  • Преди 48 минути
НАСА може би има доказателства, че някога е съществувал живот на друга планета

НАСА може би има доказателства, че някога е съществувал живот на друга планета

  • Преди 56 минути