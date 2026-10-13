Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Държавният глава Илияна Йотова удостои с Почетния знак на президента трима офицери от Военновъздушните сили (ВВС) на Република България.

Церемонията се състоя в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Подполковник о.з. Методи Николов беше удостоен с отличието за значимия си принос в развитието на ВВС и издигането на техния престиж.

С Почетния знак на президента беше удостоен и Димитър Метаксов за неговия висок професионализъм и значим принос за гарантиране на суверенитета на въздушното пространство и националната сигурност.

За проявен висок професионализъм и значим принос в овладяването на критични ситуации, свързани с пожари, отличие получи и майор Марин Тасков.

"В днешния ден сме свидетели на рязка ескалация на заплахите и рисковете за националната ни сигурност, които налагат да се даде адекватен и своевременен отговор", заяви в словото си президентът Йотова.

В такива трудни моменти на преден план излиза обществената значимост на вашата подготовка, умения и опит в защита на родината, подчерта тя. България има нужда от вас и от хората, отдали се на тази служба, добави тя.

Йотова благодари на отличените за тяхната служба. Тя изказа благодарност и към техните семейства. В словото си президентът отбеляза, че церемонията се случва в навечерието на празника на Военновъздушните сили на България на 16 октомври, отбелязва БТА.

Слово от името на наградените произнесе полковник о.з. Методи Николов. Той благодари за високата оценка за труда и службата на пилотите.

Трудът е колективен и се извършва от висококвалифицирани специалисти в името на сигурността на летците, отбеляза той.