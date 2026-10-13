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Земетресение е регистрирано край Сливница

Земетресение е регистрирано край Сливница
БТА

Епицентърът е бил точно на 3.3 км североизточно от град Сливница и на 28 км от столицата София

Слабо земетресение с магнитуд 2.4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес, 13 октомври 2026 г., в 07:35 ч. в Софийска област. Трусът е станал на плитка дълбочина от 8 км под земната повърхност.

Справка в сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН показва, че епицентърът е бил точно на 3.3 км североизточно от град Сливница и на 28 км от столицата София.

Не се съобщава земетресението да е усетено осезаемо от хората в района, като няма данни за пострадали или материални щети.

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