Земетресение е регистрирано край Сливница

Слабо земетресение с магнитуд 2.4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес, 13 октомври 2026 г., в 07:35 ч. в Софийска област. Трусът е станал на плитка дълбочина от 8 км под земната повърхност.

Справка в сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН показва, че епицентърът е бил точно на 3.3 км североизточно от град Сливница и на 28 км от столицата София.

Не се съобщава земетресението да е усетено осезаемо от хората в района, като няма данни за пострадали или материални щети.