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Второ земетресение край Сливен само за 40 минути

Второ земетресение край Сливен само за 40 минути
pixabay

Вторият трус е бил с магнитуд 2,7 и е отчетен в 13:27 часа, след като по-рано е регистрирано земетресение с магнитуд 3,0

Две земетресения са регистрирани в района на Сливен в рамките на едва 40 минути на 11 октомври, сочат данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките.

Вторият трус е отчетен в 13:27 часа и е бил с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер. Той е последвал земетресение с магнитуд 3,0, регистрирано в същия район в 12:47 часа.

Двата сеизмични труса са настъпили в сравнително кратък интервал, като вторият е бил с по-нисък магнитуд от първия.

Припомняме, че първото земетресение с магнитуд 3,0 беше регистрирано в района на Сливен на 11 октомври. По първоначалната информация не бяха съобщени материални щети или пострадали хора.

Към момента в цитираната информация няма данни за нанесени щети вследствие на второто земетресение.

И двата труса са отчетени от сеизмологичните станции на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

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