Земетресение с магнитуд 3,0 разлюля района на Сливен
Земетресението е регистрирано в 12:47 часа, а епицентърът му се намира на 15 километра от Ямбол
Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано в района на Сливен в неделя, 11 октомври.
По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН трусът е отчетен в 12:47 часа.
Епицентърът е разположен на около 15 километра от Ямбол, на 65 километра от Стара Загора и на приблизително 250 километра от София.
Към момента в предоставената информация няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора.