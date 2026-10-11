Земетресение с магнитуд 3,0 разлюля района на Сливен

Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано в района на Сливен в неделя, 11 октомври.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН трусът е отчетен в 12:47 часа.

Епицентърът е разположен на около 15 километра от Ямбол, на 65 километра от Стара Загора и на приблизително 250 километра от София.

Към момента в предоставената информация няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора.