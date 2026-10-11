Новини
Търси
Подкаст
Общество

Земетресение с магнитуд 3,0 разлюля района на Сливен

Земетресение с магнитуд 3,0 разлюля района на Сливен
pixabay

Земетресението е регистрирано в 12:47 часа, а епицентърът му се намира на 15 километра от Ямбол

Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано в района на Сливен в неделя, 11 октомври.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН трусът е отчетен в 12:47 часа.

Епицентърът е разположен на около 15 километра от Ямбол, на 65 километра от Стара Загора и на приблизително 250 километра от София.

Към момента в предоставената информация няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора.

Още по темата

Две земетресения за три часа разтърсиха Източна Япония

Две земетресения за три часа разтърсиха Източна Япония

Поредица от земетресения разтърсиха Турция

Поредица от земетресения разтърсиха Турция

Земетресение със сила 4 бе регистрирано в Югозападна Гърция

Земетресение със сила 4 бе регистрирано в Югозападна Гърция

Роботи ще спасяват хора при земетресения, наводнения и пожари

Роботи ще спасяват хора при земетресения, наводнения и пожари

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Горящ автомобил блокира пътя между Мездра и Ботевград

Горящ автомобил блокира пътя между Мездра и Ботевград

Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите

Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите

Оранжев дим излезе от "Неохим": Екоинспекцията с резултати за въздуха

Оранжев дим излезе от "Неохим": Екоинспекцията с резултати за въздуха

Водещи

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

  • Преди 4 минути
Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

  • Преди 6 минути
На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

  • Преди 12 минути
Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

  • Преди 28 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

  • Преди 35 минути
На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

  • Преди 36 минути
Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

  • Преди 44 минути
Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

  • Преди 47 минути
На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

  • Преди 48 минути
Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

  • Преди 58 минути
Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

  • Преди 1 час
Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

  • Преди 1 час
Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

  • Преди 1 час
На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

  • Преди 2 часа