Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че е обособило две дарителски банкови сметки, чрез които привържениците могат да помогнат финансово на клуба.

Инициативата идва след решението на собственика Христо Крушарски да се оттегли окончателно от управлението. От Локомотив признаха, че към момента не могат да посочат конкретен срок за намирането на нов инвеститор.

Едната дарителска сметка ще бъде използвана за нуждите на детско-юношеската школа. За тази цел клубът ще използва вече съществуваща банкова сметка.

Втората е открита специално за подпомагане и издръжка на представителния отбор.

„След последното ни изявление получихме множество съобщения и запитвания от привърженици, които изразиха желание да подкрепят финансово любимия си клуб. Тази реакция е поредното доказателство, че в трудните моменти Локомотив винаги може да разчита на най-голямата си сила - черно-бялата общност“, написаха от клуба.

Ръководството пое ангажимент да осигури отчетност за постъпилите средства и начина, по който те ще бъдат използвани.

„Осъзнаваме, че доверието на привържениците е отговорност, която трябва да бъде оправдана. Затова ще се стремим да осигурим необходимата отчетност за събраните средства и тяхното разходване.“

От Локомотив подчертаха, че дарителската кампания е доброволна и не представлява задължение за феновете.

„Това е възможност за всички, които сами изразиха желание да помогнат на Локомотив в настоящия труден период. Благодарим на всеки локомотивец, който застава зад клуба - с присъствие на трибуните, закупен билет, дарение или по друг начин. Всяка подкрепа има значение“, завършва съобщението.