Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди проекта за промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата и оценката на нейната адекватност . Измененията бяха представени от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Съгласно предложения механизъм минималната работна заплата ще се определя в диапазон с долна и горна граница . Долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща четири показателя. Те отчитат покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид:

- средногодишното изменение на индекса на цените на малка по състав кошница, с който се измерва покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

- годишното изменение на брутната медианна работна заплата на наетите на пълно работно време, измерено чрез темпа на прираст, с който се измерва общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

- годишното изменение на средната брутна работна заплата, измерено с темпа на прираст, с който се измерва темпът на растеж на работните заплати;

- средната аритметична стойност, изчислена от годишните изменения на брутната добавена стойност на един зает по съпоставими цени за период от последните 10 години, с който ще се измерват дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.

„Всеки един от показателите, както се бяхме договорили, е с равна тежест от 25%, с което считаме, че се осигурява баланс между социалните и икономическите функции на минималната работна заплата“, посочи министър Ефремова.

Определянето на минималната заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикатите и работодателите до 15 май, а вторият – определяне на размера ѝ за следващата година от Министерския съвет до 15 август. Предвижда се и оценка на адекватността на минималната работна заплата на всеки три години с участието на социалните партньори.

Проектът включва и промяна, свързана с допълнителното възнаграждение за нощен труд. Предлага се да отпадне изискването то да бъде не по-малко от 51 евроцента, като се запази правилото за минимален размер от 0,15% от минималната работна заплата. „За 2026 г. това означава не по-малко от 93 евроцента за всеки отработен нощен час“, посочи министър Ефремова.