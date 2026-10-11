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Гиздол след лудия дебют: Забравихме да вкараме третия гол, но резултатът е перфектен

Гиздол след лудия дебют: Забравихме да вкараме третия гол, но резултатът е перфектен
БТА

Германецът отчете добрата първа стъпка на ЦСКА, докато Огнян Младенов съжали за късната загуба на ЦСКА 1948

Маркус Гиздол остана доволен от драматичната победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в официалния си дебют начело на ЦСКА.

„Червените“ поведоха с 2:0 през първото полувреме, но позволиха на домакините да изравнят. Капитанът Бруно Жордао донесе трите точки с мощен удар в последната минута на редовното време.

„В началото показахме добро представяне, особено през първата част. Просто забравихме да вкараме трети гол“, заяви Гиздол.

Германецът призна, че пропуснатите възможности са позволили на ЦСКА 1948 да се върне в срещата.

„Винаги е трудно, когато имаш два гола аванс. Ако съперникът отбележи, започва да вярва, че може да се върне. Има още много работа пред нас и трябва да подобрим малките детайли.“

Гиздол подчерта, че е имал само една седмица, за да започне промяната в стила на ЦСКА.

„Опитахме се да променим начина на игра. Още е рано да даваме оценки, защото работим заедно едва от седмица. Ще ставаме по-добри, но се нуждаем от време. Всеки иска да играе. Това беше много добра първа стъпка, а резултатът е перфектен.“

Треньорът коментира и състоянието на Жан-Филип Гбамен и Анхело Мартино.

„Гбамен има контузия и все още не е ясно кога ще бъде готов. Решихме да не рискуваме с Мартино, защото не беше напълно възстановен.“

След успеха в Бистрица вниманието на ЦСКА се насочва към предстоящия европейски двубой с Монако.

„Монако е много добър отбор, но днес съм изключително щастлив. Трябва да се насладим на победата. Фокусът върху Монако започва от утре“, завърши Гиздол.

Наставникът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов трудно прие загубата. След последния съдийски сигнал той реагира бурно и получи жълт картон.

„Не започнахме мача така, както искахме. След промените заиграхме по начина, по който желая да виждам отбора във всеки двубой. За съжаление не успяхме да вземем нищо“, заяви Младенов.

Той отчете индивидуалните грешки през първата част, но похвали реакцията на футболистите си след почивката.

„Успяхме да отговорим на динамиката и агресията. Показахме характер, но допуснахме трети гол в края. Бяхме разузнали добре съперника, но направихме грешки и бяхме наказани.“

Младенов призна, че ЦСКА 1948 има още компоненти за подобряване преди следващите срещи.

„Аз и екипът ми знаем много добре върху какво трябва да работим. Ще се опитаме да изчистим грешките, за да печелим максимален брой точки“, завърши той.

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