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Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово
АП/БТА

Причината са приети промени от Прищина, които целят да свият правомощията на Специалния съд за Косово в Хага

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви днес, че приетите от косовския парламент промени в Закона за Специалния съд за Косово в Хага са в разрез с основните задължения на страната към Европейския съюз и са неприемливи. Информацията предава албанската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ). Еврокомисарят коментира казуса преди срещата на външните министри на ЕС в Люксембург.

Приетите на 6 октомври поправки бяха внесени от опозиционната Демократическа партия на Косово (ДПК) на фона на масови протести. Недоволството избухна след като на 16 септември съдът в Хага осъди четирима бивши командири от Армията за освобождение на Косово (АОК) на присъди между 13 и 25 години затвор за военни престъпления (1998–1999 г.).

Новите текстове целят да свият правомощията на Специалния съд за Косово в Хага, като съкращават разглеждания времеви период и видовете престъпления. Промените ограничават максималната присъда до 15 години затвор, дават право на обжалване пред Върховния съд на Косово и позволяват наказанията да се изтърпяват на косовска територия. Марта Кос подчерта, че ревизирането на закони по време на активни процеси нарушава върховенството на закона.

„Моето послание е много просто. Разширяването на ЕС напредва. Ако страните кандидатки направят крачки назад, те не са на правилния път и няма да могат да станат членове на ЕС“, категорична бе тя.

Специализираните състави за Косово бяха учредени през 2015 г. от парламента в Прищина след доклад на ПАСЕ за тежки престъпления и трафик на органи, извършвани от кадри на АОК. Институцията е част от косовската система, но е базирана в Нидерландия с международни кадри, за да се избегне сплашване на свидетели. Докато Брюксел предупреди, че реформата нарушава поетите ангажименти, от ДПК контрираха, че промените просто регулират мандата на съда съобразно първоначалния му замисъл.

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