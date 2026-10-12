Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Републиканците в момента притежават мнозинство от 53 срещу 47 места в Сената на САЩ, но междинните избори през ноември дават на демократите реален шанс да преобърнат баланса в горната камара. Това пише в свой материал по темата Ройтерс, който обръща внимание на най-важните битки за Сената в няколко ключови щати.

В Джорджия демократите се стремят да запазят мястото на сенатор Джон Ософ, който води убедително в социологическите проучвания и е събрал рекордните 98 милиона долара, което му дава огромно финансово предимство пред републиканеца Майк Колинс.

В Мичиган прогресивният демократ Абдул Ел-Сайед се изправя срещу републиканеца Майк Роджърс в изключително оспорвана битка, като Ел-Сайед води в анкетите с между 1 и 7 пункта, въпреки че републиканците са похарчили 86 милиона долара за реклама.

В Ню Хемпшир демократът Крис Папас се бори за овакантеното място срещу републиканеца Джон Сунуну и поддържа стабилна преднина от 5 до 8 пункта благодарение на по-големия си бюджет, въпреки масираната външна финансова подкрепа за опонента му.

Мейн е основната офанзивна цел на демократите, където републиканският сенатор Сюзан Колинс се дистанцира от Тръмп, за да запази умерените избиратели, но новият кандидат на демократите Трой Джаксън неочаквано излезе напред в проучванията с 4 пункта преднина.

В Северна Каролина републиканците губят позиции, а демократът и бивш губернатор Рой Купър доминира в набирането на средства с 35 милиона долара и води с двуцифрен резултат в някои от анкетите срещу Майкъл Уотли.

Сблъсъкът в Охайо се превърна в една от най-скъпите битки в страната с над 200 милиона долара външно финансиране, където демократът Шерод Браун води изключително изравнена и оспорвана кампания срещу републиканеца Джон Хюстед.

В Аляска републиканският сенатор Дан Съливан е сериозно застрашен от демократката Мери Пелтола при специфична изборна система с класиране на кандидатите, като проучванията показват пълно изравняване на силите.

В Айова спадът в популярността на Тръмп постави републиканците в отбрана за овакантеното сенаторско място, като битката там се води между републиканката Ашли Хинсън и демократа Джош Тюрек, който е двукратен параолимпийски шампион.