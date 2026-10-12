Над 20 000 полицаи влизат в полските училища заради зачестилото насилие

В Полша започна мащабна полицейска операция за осигуряване на безопасността в училищата след три скорошни нападения с ножове. Премиерът Доналд Туск обеща да се противопостави на това, което описа като нарастваща тенденция на насилие сред младежите, предава Ройтерс.

Властите отхвърлиха слуховете, че атаките са свързани с онлайн предизвикателство или организирана група, но по време на кризисна среща в неделя Туск заяви, че възхваляването на насилието в някои кътчета на интернет има пагубно въздействие върху младите хора.

„Наблюдаваме засилване на фасцинацията по насилието, както в Полша, така и по целия свят... свидетели сме на мрачна тенденция“, каза той, като допълни, че съдържанието, популяризиращо нацистка идеология и „култ към силата“, както и насилствените компютърни игри, са основни фактори.

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински съобщи, че в понеделник в училищата ще бъдат разположени над 20 000 полицейски служители. „Необходимо е ясно послание: няма да има никаква толерантност към атаки срещу полски деца, нито към изпадането на обществения живот в анархия“, заяви той пред държавния новинарски канал TVP Info.

В понеделник полицията съобщи, че от петък насам е инспектирала 80 000 учебни заведения и е задържала 135 души.

При един от инцидентите полицията съобщи, че момче е създало модел на своето училище в играта Roblox и е симулирало атаки срещу ученици. Установено е, че той е притежавал огнестрелно оръжие, боеприпаси и ножове.

Последното нападение бе извършено в събота, когато трима души бяха ранени в колеж за допълнително образование във Варшава – това бе третата атака с нож в учебно заведение в рамките на четири дни.

В четвъртък 15-годишен бивш ученик, носещ камера на каската си, уби пазач и рани двама учители в начално училище в Лешчидол-Новини, североизточно от Варшава. В сряда 19-годишен младеж рани 10 души, включително и себе си, в училище в Остроленка, северно от столицата.