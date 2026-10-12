Кола падна в дере в Петричко, 57-годишен мъж е с опасност за живота
Автомобилът потеглил на заден ход, докато двамата пътници слизали от него
57-годишен мъж е с опасност за живота, след като автомобилът, от който слизал заедно със своя връстничка, потеглил на заден ход и паднал в дере край село Долене, съобщиха от полицията.
Произшествието е станало на 10 октомври около 12:20 ч. на паркинг преди селото.
Двамата пътници са от София. При падането мъжът е получил мозъчен кръвоизлив, счупвания на ребра и пневмоторакс.
Той е настанен в МБАЛ - Сандански, където се лекува с опасност за живота.