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Кола падна в дере в Петричко, 57-годишен мъж е с опасност за живота

Кола падна в дере в Петричко, 57-годишен мъж е с опасност за живота
БТА

Автомобилът потеглил на заден ход, докато двамата пътници слизали от него

57-годишен мъж е с опасност за живота, след като автомобилът, от който слизал заедно със своя връстничка, потеглил на заден ход и паднал в дере край село Долене, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 10 октомври около 12:20 ч. на паркинг преди селото.

Двамата пътници са от София. При падането мъжът е получил мозъчен кръвоизлив, счупвания на ребра и пневмоторакс.

Той е настанен в МБАЛ - Сандански, където се лекува с опасност за живота.

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