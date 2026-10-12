17-годишен управлява нерегистриран мотор в Старозагорско

17-годишен младеж е установен да управлява нерегистриран мотоциклет в старозагорското село Богомилово. За нарушението съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Случаят е от 9 октомври, когато полицейски служители установили, че непълнолетният управлява мотоциклет с марка GAS, който не е регистриран по установения ред.

На младежа са направени проби за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двата теста са отчели отрицателни резултати.

В сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство по чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс, който се отнася до управление на моторно превозно средство без необходимата регистрация.

Работата по случая продължава.