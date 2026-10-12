Пожар унищожи кабина и машинно отделение на локомотив край село Михайлово

Пожар е унищожил предната кабина и машинното отделение на дизелов локомотив по железопътната линия между Стара Загора и Димитровград, в района на село Михайлово.

За инцидента е съобщено на 11 октомври в 20:35 часа във Второ районно управление - Стара Загора. Сигналът е подаден от 37-годишния машинист, управлявал локомотива.

Огънят е унищожил предната кабина и машинното отделение на локомотива, като по първоначални данни вероятната причина за пожара е късо съединение. Полицейски екип е извършил оглед на мястото, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 341а, ал. 1, б. „а“ във връзка с чл. 340, ал. 1 от Наказателния кодекс.