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Баща удари 14-годишната си дъщеря с чук по главата в Ихтиман

Баща удари 14-годишната си дъщеря с чук по главата в Ихтиман
БТА

Инцидентът е станал, след като бащата употребил алкохол и проявил агресия към детето си

Баща е ударил 14-годишната си дъщеря с чук по главата след употреба на алкохол в Ихтиман, съобщиха от полицията.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнало разследване.

Инцидентът е от 10 октомври. Около 18:45 ч. момичето е прието с нараняване на главата във Филиала за спешна помощ в града, откъдето е подаден сигнал до полицията. Пред униформените майката разказала, че съпругът ѝ, след като употребил алкохол, проявил агресия и ударил детето с чук.

Медицинският преглед установил охлузно нараняване. След оказаната помощ момичето е освободено за домашно лечение.

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