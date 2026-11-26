Полицаи от Районното управление в Слънчев бряг откриха и върнаха на собственика чанта с 18 000 евро и лични документи, изгубена по пътя между Свети Влас и Слънчев бряг. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Случаят е от 25 ноември, когато около 6:40 часа сутринта мъж установил, че е изгубил чантата си. Оказало се, че я е оставил върху покрива на автомобила си, преди да потегли, и тя е паднала по време на движението.

След подадения сигнал в издирването се включили служители на "Криминална полиция" към Районното управление в Слънчев бряг.

Благодарение на бързите им действия чантата била открита заедно с цялата сума и документите. Около час след подаването на сигнала изгубените вещи били върнати на собственика.

Мъжът изразил благодарност към полицейските служители за професионализма и бързата реакция.

По думите му случилото се променило отношението му към полицията и му дало основание да вярва, че в системата на МВР работят достойни и отговорни хора.