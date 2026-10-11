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Полша свиква извънредна среща на службите след заплаха срещу Доналд Туск

Полша свиква извънредна среща на службите след заплаха срещу Доналд Туск
АП/БТА

Варшава не уточнява кой стои зад планирането на атаката

Полската полиция е получила информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, което е наложило свикването на извънредна среща на службите за сигурност в неделя. Това съобщи говорителка на Министерството на вътрешните работи, предават световните агенции.

„След информация, получена от полската полиция относно възможна атака срещу министър-председателя Доналд Туск и вицепремиера и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, министърът на вътрешните работи Марчин Кервински и министър-координаторът на специалните служби Томаш Шемоняк разпоредиха да бъдат предприети действия по този въпрос“, написа говорителката Каролина Галецка в платформата X.

Предупреждението идва в момент, когато Полша е в състояние на повишена тревога след вълна от насилие в училищата, и докато европейските разузнавателни агенции съобщават, че Русия засилва усилията си за ликвидиране на фигури от отбранителната индустрия.

Полските служители не съобщават кой може да стои зад евентуалната атака.

„Днес в 11:00 ч. ще се проведе среща в Центъра за борба с тероризма към Агенцията за вътрешна сигурност (ABW)“, написа още Галецка.

Според полската информационна агенция PAP на срещата е трябвало да присъстват представители на полицията, Службата за държавна охрана (която охранява висшите държавни служители) и Агенцията за вътрешна сигурност.

Отделно от това служители от пет европейски разузнавателни агенции заявяват пред Financial Times (FT), че Русия засилва усилията си за ликвидиране на европейски ръководители в отбранителния сектор, докато Кремъл разширява своите саботажи и „хибридни“ операции, за да отслаби подкрепата за Украйна.

„Нивото на заплаха в Европа се повиши. Както за собствеността, така и за хората“, казва висш служител от европейското разузнаване.

„Русия е ангажирана с умишлено планиране на актове на насилие срещу отделни лица от страна на държавни или контролирани от държавата участници“, заяви пред законодателите Синан Селен, ръководител на германската служба за вътрешно разузнаване.

Отговорността за подобни заговори се пада до голяма степен на руското военно разузнаване ГРУ, което работи по-тясно с организирани престъпни групи и разделя задачите между отделни клетки, твърдят източници от разузнаването пред FT.

„Основната цел от руска гледна точка все още е психологическа“, отбелязва служител на разузнаването. „Само чрез карането на хората да се чувстват така, сякаш могат да бъдат мишена, те постигат своя ефект. Те искат хората да се замислят два пъти, преди да правят бизнес с Украйна.“

Клодин Фрай, партньор в компанията за сигурност Control Risks, коментира, че рисковете от убийства са „определено тема, която сега е много по-високо в радара ни“.

„Виждаме засилен интерес към това да се разбере колко сериозно трябва да се приема заплахата за ръководителите и как да се предприемат активни стъпки за управление на тази заплаха“, казва тя.

Ръководителите на европейската отбрана са в състояние на повишена тревога от началото на 2024 г., когато американското и германското разузнаване разкриха руски заговор срещу главния изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер.

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