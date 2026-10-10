Полицията в Полша задържа 76 души след нападенията в две училища

Полската полиция е задържала 76 души при мащабни проверки в страната след две нападения с хладно оръжие в училища, при които един човек загина, а няколко бяха ранени, предаде ДПА.

Проверките са обхванали около 50 000 училища в цяла Полша, съобщиха от полицията в публикация в социалната мрежа X. Регистрирани са общо 231 инцидента, при които служителите на реда са предприели действия по подозрения за извършени престъпления. Засега не се съобщават подробности за задържаните.

В четвъртък 15-годишен ученик прободе смъртоносно 37-годишна служителка и рани трима възрастни в началното училище „Папа Йоан Павел II“ в Лешчидул-Новини, на около 70 километра североизточно от Варшава.

Ден по-рано 19-годишен младеж рани с мачете десет души в професионално училище в Остроленка, разположен на по-малко от 100 километра северно от полската столица.

Заради напрежението много училища в Мазовецко войводство, където се намира и Варшава, останаха затворени в петък.

Премиерът Доналд Туск разпореди в четвъртък редовни полицейски проверки във всички училища в страната. По думите му 15-годишният нападател е носил каска с камера, за да заснеме престъплението.

Междувременно полицейското звено за борба с киберпрестъпността започна проверка дали в социалните мрежи млади хора са били насърчавани да извършват подобни нападения. Към петък полицията съобщи, че засега не са открити доказателства за подобни призиви в интернет.