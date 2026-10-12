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Йотова: Има много неизяснени обстоятелства около завръщането на Ива Михайлова

Йотова: Има много неизяснени обстоятелства около завръщането на Ива Михайлова
БТА

Президентът заяви, че е готова за лична среща с Михайлова, ако здравословното ѝ състояние позволява

Относно завръщането на Ива Михайлова в България президентът Илияна Йотова заяви пред журналисти, че е научила за него тази сутрин. Тя уточни, че засега не разполага с информация за обстоятелствата, при които Михайлова е напуснала Северна Македония. Коментарът беше направен в София след участието на държавния глава в международна конференция за сигурността в Черно море.

Йотова посочи, че не е била търсена за съдействие по прибирането на Михайлова в страната.

 „Разбрах, че тя вече е в България, след като излязох от телевизионно студио. Предполагам, че сега ще бъде прегледана в „Пирогов“, защото по време на конференцията научих, че предстои такъв преглед. Ще изчакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, към този момент не мога да дам повече информация“, заяви президентът.

По отношение на начина, по който Ива Михайлова е напуснала Северна Македония, и очакваната реакция на властите в Скопие, президентът Илияна Йотова заяви, че все още има неуточнени обстоятелства.

„Предстои да видим. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва да се произнесат“, заяви президентът.

Йотова каза, че е готова да се срещне лично с Михайлова при първа възможност, стига здравословното ѝ състояние да позволява това. Президентът отхвърли опасенията, че завръщането ѝ може да създаде риск за сигурността.

„Няма как да бъде застрашена сигурността. Въпросът сега е да видим какво е нейното състояние и да се предприемат спешните мерки, за които настояваме вече толкова месеци - не само тук, в България, но и пред всички международни институции“, отбеляза държавният глава.

Относно сигурността в Черно море Илияна Йотова заяви, че предстоят консултации за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване в региона.

„На 15 и 16 октомври предстои среща на върха в Брюксел и, както виждате, темата за Черно море и неговата безопасност ще бъде една от основните. Направихме своите предложения към партньорите ни в Европейския съюз, НАТО и ООН, защото най-важната ни задача в момента е безопасността в Черно море“, посочи президентът.

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