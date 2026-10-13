Пол Погба може да продължи кариерата си в МЛС

Пол Погба продължава да търси нов отбор, след като договорът му с Монако беше прекратен през лятото. 33-годишният полузащитник е свободен агент, а възможностите му за завръщане в голям европейски клуб изглеждат ограничени.

Французинът изигра само шест мача за Монако през миналия сезон и се раздели с клуба преди изтичането на двугодишния си контракт. Престоят му в Княжеството беше първият след намаляването на наказанието му за нарушение на антидопинговите правила.

Най-сериозната възможност пред бившия футболист на Манчестър Юнайтед и Ювентус е преминаване в Мейджър Лийг Сокър. Според информациите Погба е бил предложен на няколко американски клуба още през август, докато трансфер в Саудитска Арабия засега не изглежда вероятен.

Сред споменаваните кандидати са Ди Си Юнайтед, Интер Маями и Ню Йорк Сити. Погба е водил разговори с клуба от Вашингтон в миналото, а евентуално преминаване в Интер Маями би го събрало с Лионел Меси.

Към момента няма информация за започнали конкретни преговори. Трансфер в МЛС обаче може да даде на световния шампион от 2018 година възможност да получи повече игрово време и да даде нов тласък на кариерата си.