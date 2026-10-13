Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Пол Погба може да продължи кариерата си в МЛС

Пол Погба може да продължи кариерата си в МЛС
АП/БТА

Световният шампион е свободен агент след раздялата с Монако, а Интер Маями, Ди Си Юнайтед и Ню Йорк Сити са сред споменаваните варианти

Пол Погба продължава да търси нов отбор, след като договорът му с Монако беше прекратен през лятото. 33-годишният полузащитник е свободен агент, а възможностите му за завръщане в голям европейски клуб изглеждат ограничени.

Французинът изигра само шест мача за Монако през миналия сезон и се раздели с клуба преди изтичането на двугодишния си контракт. Престоят му в Княжеството беше първият след намаляването на наказанието му за нарушение на антидопинговите правила.

Най-сериозната възможност пред бившия футболист на Манчестър Юнайтед и Ювентус е преминаване в Мейджър Лийг Сокър. Според информациите Погба е бил предложен на няколко американски клуба още през август, докато трансфер в Саудитска Арабия засега не изглежда вероятен.

Сред споменаваните кандидати са Ди Си Юнайтед, Интер Маями и Ню Йорк Сити. Погба е водил разговори с клуба от Вашингтон в миналото, а евентуално преминаване в Интер Маями би го събрало с Лионел Меси.

Към момента няма информация за започнали конкретни преговори. Трансфер в МЛС обаче може да даде на световния шампион от 2018 година възможност да получи повече игрово време и да даде нов тласък на кариерата си.

Още по темата

Пол Погба отново остана без отбор

Пол Погба отново остана без отбор

Де Пол и Левандовски се спречкаха по време на мач в МЛС

Де Пол и Левандовски се спречкаха по време на мач в МЛС

Меси постави рекорд в МЛС, Левандовски блесна с акробатичен гол

Меси постави рекорд в МЛС, Левандовски блесна с акробатичен гол

Карим Бензема чака оферти от МЛС

Карим Бензема чака оферти от МЛС

Лудогорец прати бразилец под наем в МЛС

Лудогорец прати бразилец под наем в МЛС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

ЦСКА притеснени за Гбамен преди мача с Монако

ЦСКА притеснени за Гбамен преди мача с Монако

Карик под огромно напрежение, Манчестър Юнайтед разговаря с Антонио Конте

Карик под огромно напрежение, Манчестър Юнайтед разговаря с Антонио Конте

Добра новина за Левски - Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия

Добра новина за Левски - Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия

Водещи

ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

  • Преди 1 минута
Посещенията на „Параход Радецки“ временно се спират заради нивото на Дунав

Посещенията на „Параход Радецки“ временно се спират заради нивото на Дунав

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

  • Преди 12 минути
Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

  • Преди 13 минути
Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

  • Преди 21 минути
Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

  • Преди 22 минути
Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

  • Преди 26 минути
Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

  • Преди 27 минути
Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

  • Преди 39 минути
Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

  • Преди 52 минути
Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

  • Преди 53 минути