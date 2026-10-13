Тодор Симов преди Купата на Елита: Не отиваме в Пловдив само да участваме

Ботев Враца гостува на Ботев Пловдив в първия мач от новосъздадения турнир за Купата на Елита. Срещата е утре от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“, а наставникът на врачани Тодор Симов обяви, че отборът му ще преследва единствено победата.

„Това е различен мач, защото турнирът е с директна елиминация и няма възможност да поправиш грешките си в следващия кръг. Трябва да бъдем концентрирани от първата до последната минута и да покажем правилното поведение“, заяви Симов пред клубния сайт.

Треньорът подчерта, че победата на Ботев Враца над пловдивчани по-рано през сезона няма значение за предстоящата среща.

„Ботев Пловдив е добър отбор с качествени футболисти, а у дома играе с много енергия и подкрепа от трибуните. Познаваме ги добре, но това, че веднъж сме ги победили, не ни дава нищо предварително“, добави той.

Симов поиска повече ефективност пред противниковата врата след пропуските в последния мач срещу Спартак.

„В елиминационен двубой може да получиш две или три добри възможности и трябва да ги използваш. Най-важното е да бъдем смели, дисциплинирани и агресивни в правилните моменти. Не отиваме в Пловдив само да участваме, а да спечелим и да продължим напред“, категоричен беше специалистът.

„Това е ново състезание и е интересно да бъдем част от първото му издание. Когато има трофей, трябва да приемаш турнира максимално сериозно“, завърши Тодор Симов.