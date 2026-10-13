Хърватски „Рафал“ прехвана пътнически самолет след фалшив сигнал за отвличане

Хърватски боен самолет „Рафал“ (Rafale) беше вдигнат по тревога, за да прехване пътнически лайнер, летящ под малтийски флаг от Гърция за Германия.

До извънредната ситуация се стигна, след като екипажът на гражданския полет изгуби радиовръзка, а транспондерът на машината излъчи код 7500 – международния сигнал за отвличане.

Хърватският министър на отбраната Иван Анушич съобщи, че според първоначалните данни става въпрос за тежък технически срив, но разследването все още не е приключило, предава агенция ХИНА, цитирано по БТА.

Тревогата е подадена от командния център на НАТО в Торехон, Испания, който е предупредил Загреб, че към въздушното пространство на страната приближава потенциално отвлечен самолет с 177 пътници и шестчленен екипаж на борда.

Военният изтребител е излетял в 11:02 ч. местно време. Пилотът е извършил визуално идентифициране на пътническия лайнер в небето над град Кореница и е успял да осъществи контакт с екипажа. „Рафал“-ът е съпровождал чуждата машина до границата със Словения, където я предава в 11:20 ч. на военновъздушните сили на следващите съюзнически държави по маршрута – Словения, Австрия и Германия.

Последвалият технически преглед е открил изключително рядка комбинация от повреди: едновременен отказ на основната и на резервната радиокомуникационна система. Анушич допусна, че при опитите за справяне със ситуацията пилотите най-вероятно са активирали погрешка кода за терористична заплаха.

Министърът подчерта, че това е първото подобно прехващане в историята на Хърватия, за което веднага са били информирани той и премиерът Андрей Пленкович. Инцидентът демонстрира готовността на Загреб, тъй като от 1 януари 2026 г. страната пое самостоятелно охраната на небето си с новите си изтребители „Рафал“ в рамките на единната отбранителна система на НАТО.