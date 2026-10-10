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11 вагона паднаха в пропаст, след като товарен влак дерайлира в Хърватия

11 вагона паднаха в пропаст, след като товарен влак дерайлира в Хърватия
Pixabay

Инцидентът е станал около 9:00 ч. на входа на гара „Мея“

Товарен влак с товар от зърнени култури дерайлира тази сутрин край Риека, в западната част на Хърватия. Няма данни за пострадали, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Инцидентът е станал около 9:00 ч. на входа на гара „Мея“, докато композицията се е движела към Риека. При дерайлирането 11 вагона са паднали в пропаст край железопътната линия, а локомотивът и два вагона са останали върху релсите.

Произшествието е причинило сериозни щети по железопътната инфраструктура. Движението по линията в района е преустановено.

Малко преди инцидента машинистът е съобщил, че спирачките на локомотива са отказали и не е успял да спре влака.

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