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Златан Ибрахимович вече не е шеф в Милан

Златан Ибрахимович вече не е шеф в Милан
БТА

Футболната легенда обаче остава пряко ангажиран със собственика на клуба

Бившият голмайстор на Милан Златан Ибрахимович вече не заема оперативна функция в ръководството на италианския гранд, съобщава Sky Sports. Шведът изпълняваше ролята на старши съветник на собственика Джери Кардинале заради дългата си кариера и познания за футбола.

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Легендарният футболист ще продължи да изпълнява ангажиментите си към компанията RedBird, тъй като разполага с петгодишен договор за общата сума от 5 милиона долара. Занапред обаче няма да бъде ангажиран пряко с оперативните и спортно-техническите дела на Милан.

През последните няколко месеца шведът почти бе преустановил присъствието си на клубната база, след като влезе в сериозен конфликт с предишния наставник на тима Масимилиано Алегри. С тази стъпка Златан Ибрахимович се оттегля от прякото си влияние върху случващото се на „Сан Сиро", но запазва съвместната си работа със собствениците от инвестиционния фонд. Очаква се в следващите седмици да стане ясно как новият модел на управление ще се отрази върху ежедневната работа на гранда от Милано.

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