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Преобърнатият кораб „Хорив“, атакуван с дрон, навлезе в българската икономическа зона в Черно море

Преобърнатият кораб „Хорив“, атакуван с дрон, навлезе в българската икономическа зона в Черно море
АР/БТА

Плавателният съд продължава да се носи по течението, след като при нападението един моряк загина, а други трима бяха обявени за изчезнали

Преобърнатият товарен кораб „Хорив“ (Khoryv), пострадал при атака с дрон край румънското крайбрежие на 23 октомври, вече се намира в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Плавателният съд продължава да се носи по течението, след като при нападението един моряк загина, а други трима бяха обявени за изчезнали.

Българските институции започнаха подготовка за евентуални действия още във вторник, когато корабът се приближи на около 5–6 морски мили от границата между българската и румънската икономическа зона.

Допълнителен риск създават прогнозите за усилване на северния и североизточния вятър през следващите дни. Промяната в метеорологичните условия може да повлияе на посоката и движението на авариралия плавателен съд.

„Хорив“ плава под флага на Коморските острови. На 23 октомври той беше атакуван с дрон в румънската изключителна икономическа зона, близо до Констанца. След удара на борда избухна пожар, а екипажът подаде сигнал за бедствие.

На кораба е имало 13 души – десет украински и трима азербайджански граждани. Деветима от тях са били спасени, един е загинал, а трима остават в неизвестност. В спасителната операция са се включили и български моряци от кораба „Sartor“.

„Хорив“ е предназначен за превоз на различни товари, сред които руда, въглища и петролни продукти. Това поражда опасения от евентуално замърсяване на морето при изтичане на гориво или част от товара. Към момента обаче няма потвърдени данни за замърсяване, нито информация какво точно е превозвал корабът по време на атаката.

Инцидентът е част от поредица нападения срещу търговски плавателни съдове в западната част на Черно море през октомври. Сред засегнатите кораби са „Alfa Watan“, „Abl“, „Chelsea-3“ и „HS Dignity“.

На фона на зачестилите инциденти България засили наблюдението над морските си пространства, включително чрез използването на безпилотни летателни апарати. Военноморските сили също извършват обследване на районите, в които бяха атакувани търговски кораби.

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