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Народното събрание не успя да събере кворум за началото на извънредното заседание

Народното събрание не успя да събере кворум за началото на извънредното заседание
БТА

В дневния ред са включени изслушвания за умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана и за помилванията на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов, известен като „Динко Лудия“

Народното събрание не успя да събере кворум за началото на извънредното заседание. 

В дневния ред са включени изслушвания за умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана и за помилванията на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов, известен като „Динко Лудия“.

По първата точка е предвидено депутатите да изслушат министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Те трябва да дадат информация за предприетите действия след палежа, установяването и издирването на обвиняемите и обстоятелствата около напускането им на страната. Изслушването обхваща и координацията между компетентните органи, както и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура. Предложението е внесено от Ивайло Мирчев („Демократична България“) и група народни представители.

Втората точка е изслушване във връзка с помилванията на Огнян Атанасов, свързан с наркотрафик, и Динко Стефанов Господинов („Динко Лудия“). То е по искане на Асен Василев („Продължаваме промяната“) и група народни представители.

Предвижда се да бъдат изслушани вътрешният министър Иван Демерджиев, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов и Васил Кирилов Кордев, който е заемал същата длъжност през ноември–декември 2022 г.

В списъка са още началникът на затвора в Бургас, началникът на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, и директорът на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

Предвидено е изслушване и на председателя на ДАНС, председателя на Комисията по помилването към президента, главния секретар на МВР и директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Депутатите искат информация за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на двамата помилвани. Сред въпросите са отразяването на инцидента с Огнян Атанасов с обозначена дата 16 ноември 2022 г., данните за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки, както и обменът на информация с президентската институция. Изслушването засяга също евентуалните връзки на Атанасов с ДАНС и МВР и проверките по двата случая.

Предишните две извънредни заседания, свикани във връзка с искането за изслушване на представители на институциите за помилването на Огнян Атанасов, се провалиха заради липса на кворум.

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