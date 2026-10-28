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Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море
БТА

Министърът на отбраната изрази надежда за единна позиция на трите държави

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди срещата между България, Румъния и Турция, че основна тема на разговорите ще бъде сигурността в Черно море.

По думите му срещата е предизвикана от последните събития в региона и атаките срещу търговски кораби. Стоянов изрази надежда, че трите държави ще постигнат единство по въпросите на сигурността и ще предприемат конкретни мерки за справяне със ситуацията.

Той уточни, че са подготвени както политически позиции, така и конкретни военни предложения, които ще бъдат обсъдени по време на срещата.

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