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Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА
Снимка: БТА

По думите му извършителите са установени за часове

"На 9 октомври беше извършен палеж на антените на "Старлинкс". Поздравявам службите и МВР, че в рамките на часове успяха да разкрият извършителите, които вече бяха напуснали пределите на страната". Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти, след като поради липса на кворум пропадна извънредното заседание на парламента.

Припомняйки правилата, по които се издава ЕЗА, той спомена, че са успели, до колкото могат, да ускорят издаването на Европейската заповед за арест. "На 14 октомври нямаше как да споделим имената на извършителите, защото щяха да избягат", припомни той настояването от депутата Ивайло Мирчев да каже подробности по случая.

Бяхме призовани да дадем обяснение за палежа на антените на "Старлинк". Явихме се, за разлика от предишни правителства, никога не сме отказвали изслушване в парламента, не пропусна да намекне за поведението на Бойко Борисов сегашният премиер Радев. 

Относно агитацията за единия кандидат за президент от страницата на Министерския съвет той отново запита кога е направена.

Запитан за забавянето на проектобюджета за 2027 г. той заяви, че искат да запазят всички социални придобивки, които са планирали. "За нас е важно повишаването на доходите. За пръв път правим бюджет в евро, имаме няколко спорни въпроси, които трябва да изчистим и не искам да бързаме", допълни Румен Радев.

Той даде заявка за повишаване на данъчната оценка на имотите. "Тя е изключително остаряла, имаме желание и от кметове тя да се актуализира и да се доближи до реалната за спиране на измамите", каза премиерът.

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