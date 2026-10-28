Нетаняху призова за силно дясно правителство след изборите в Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова за съставяне на стабилно дясно правителство, след като първоначалните прогнози от парламентарните избори показаха оспорван резултат между управляващия блок и опозицията, съобщи Франс прес.

Нетаняху заяви, че е необходимо обединение на еврейското и ционисткото мнозинство в страната. Той се обяви против съставянето на кабинет, който разчита на подкрепата на арабските партии, въпреки прогнозите, че те могат да спечелят между 17 и 18 места в Кнесета.

В изявлението си израелският премиер акцентира и върху възможността за предприемане на решителни действия срещу Иран. По думите му Израел разполага с исторически шанс да премахне заплахата, която Техеран представлява за сигурността на страната.

Нетаняху уточни, че окончателните изборни резултати все още се очакват. Същевременно той подчерта, че според предварителните данни ръководената от него партия „Ликуд“ е най-голямата политическа сила в Израел.