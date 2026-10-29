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Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време
АП/БТА

Тимът от Флорида изпусна преднина срещу Синсинати, но стигна до равенство 2:2 с късен гол на Рикелме Филипе

Лионел Меси отново беше в игра за Интер Маями при домакинското равенство 2:2 срещу Синсинати в мач от редовния сезон на МЛС. Аржентинската звезда получи жълт картон в края на първото полувреме, а най-интересните моменти на терена дойдоха след почивката.

Домакините поведоха след час игра, когато Луис Суарес се разписа след подаване на Каземиро. Преднината им се запази до заключителните минути, преди гостите да стигнат до пълен обрат.

Кенджи Мбома изравни в 80-ата минута, а шест минути по-късно Самуел Гиди даде аванс на Синсинати. Интер Маями обаче намери отговор в добавеното време, когато Рикелме Филипе отбеляза след комбинация с Родриго де Пол и донесе точката на своя отбор.

Тимът на Меси остава без победа във втори пореден мач и заема трето място в Източната конференция с 56 точки. Синсинати е осми с актив от 43 пункта.

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