ИСУЛ подписа меморандум за сътрудничество с най-големия център за детска онкология в Европа

Меморандум за сътрудничество бе подписан между Университетската болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ“ - Клиника по детска клинична хематология и онкология, и най-големия център за детска онкология в Европа - Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, Нидерландия, на церемония в столичната болница.

Документът беше подписан от директора на болницата - Любомир Пенев и от проф. Роб Питърс, един от основателите на Princess Máxima Center for Pediatric Oncology и президент на Световната асоциация по детска онкология, предава БТА.

Сътрудничеството ще позволи на българските специалисти да се запознаят отблизо с модела на работа и на интегриране на грижите за болните деца, включващи и осигуряване на дългосрочно проследяване на излекуваните пациенти и високо качество на живот, палиативни грижи, психо-социална подкрепа и др. Българските лекари ще имат възможност да се включат в обучения, както и да участват в ежеседмични обсъждания в специализирани бордове, с цел осигуряване и прилагане на най-високите европейски и световни стандарти в грижите за онкологично болните деца.

В Центъра в Нидерландия ще бъде осигурено лечение на най-сложните случаи от България при използване на методи и техники, които все още не се прилагат у нас. Инициативата днес съответства пряко на целите на изграждащия се Български национален хъб на Мисията срещу рака.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поздрави ръководството на болницата и на Центъра за предприемането на стъпката за практическо сътрудничество.

Меморандумът ще бъде база за развитие на по-добри онкологични педиатрични грижи, както и за обмяна на умения и добри идеи, каза тя.

По думите ѝ опитът на Центъра е най-добрият в областта на детската онкология в ЕС.

За работещите в клиниката подписването на документа е възможност за надграждане на знания, участие в специализирани бордове и сверяване на часовника в грижата за онкологично болните деца, каза Любомир Пенев, директор на "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Обединихме нашите центрове, което беше ключово, като по този начин помагаме на децата не само в Нидерландия, но и от други държави, каза проф. Питърс.