27 грама марихуана в Свети Влас, три вида наркотици в Слънчев бряг

Двама души са задържани при специализирана полицейска операция в Свети Влас и курортния комплекс "Слънчев бряг", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, цитирани от БТА. При претърсвания на два адреса са открити марихуана, амфетамин и метамфетамин.

Акцията е проведена от служители на отдел "Криминална полиция" - Бургас и Районното управление в Несебър.

В Свети Влас полицаите са извършили претърсване на жилище на улица "Черноморска", обитавано от 25-годишна жена. При проверката са открити и иззети около 27 грама марихуана, а жената е задържана.

При последвалата проверка на втори адрес в Слънчев бряг, в сграда до спирка "Какао" срещу хотел "Белвю", служителите на реда са установили наличието на три вида наркотични вещества - метамфетамин, марихуана и амфетамин.

Във връзка с откритите наркотици е задържан 39-годишен мъж от Сливен, който обитава апартамента. По информация на полицията той е криминално проявен и осъждан.

Двамата са задържани за срок до 24 часа, като по случаите са образувани бързи производства.

Разследването продължава по установения законов ред.