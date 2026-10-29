Новини
Търси
Подкаст
Общество

27 грама марихуана в Свети Влас, три вида наркотици в Слънчев бряг

27 грама марихуана в Свети Влас, три вида наркотици в Слънчев бряг
БТА

Двама души са задържани при специализирана полицейска операция. По случаите са образувани бързи производства

Двама души са задържани при специализирана полицейска операция в Свети Влас и курортния комплекс "Слънчев бряг", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, цитирани от БТА. При претърсвания на два адреса са открити марихуана, амфетамин и метамфетамин.

Акцията е проведена от служители на отдел "Криминална полиция" - Бургас и Районното управление в Несебър.

В Свети Влас полицаите са извършили претърсване на жилище на улица "Черноморска", обитавано от 25-годишна жена. При проверката са открити и иззети около 27 грама марихуана, а жената е задържана.

При последвалата проверка на втори адрес в Слънчев бряг, в сграда до спирка "Какао" срещу хотел "Белвю", служителите на реда са установили наличието на три вида наркотични вещества - метамфетамин, марихуана и амфетамин.

Във връзка с откритите наркотици е задържан 39-годишен мъж от Сливен, който обитава апартамента. По информация на полицията той е криминално проявен и осъждан.

Двамата са задържани за срок до 24 часа, като по случаите са образувани бързи производства.

Разследването продължава по установения законов ред.

Още по темата

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Акции срещу наркотиците в Пазарджишко: Четирима задържани и стотици грамове марихуана

Акции срещу наркотиците в Пазарджишко: Четирима задържани и стотици грамове марихуана

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

53-годишен варненец е задържан за притежание на наркотици в Шумен

53-годишен варненец е задържан за притежание на наркотици в Шумен

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Роден едва 750 грама: Малкият Антонио се върна при лекарите, спасили живота му

Роден едва 750 грама: Малкият Антонио се върна при лекарите, спасили живота му

От Болград до София: Бесарабските българи празнуват своя ден

От Болград до София: Бесарабските българи празнуват своя ден

Водещи

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

  • Преди 7 минути
Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

  • Преди 9 минути
Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

  • Преди 12 минути
Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

  • Преди 14 минути
ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

  • Преди 18 минути
Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

  • Преди 18 минути
ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

  • Преди 33 минути
Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

  • Преди 34 минути
Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

  • Преди 34 минути
Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

  • Преди 41 минути
Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

  • Преди 48 минути
Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

  • Преди 48 минути
Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

  • Преди 49 минути
Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

  • Преди 49 минути