Протест в Мездра заради домашния арест на шофьора, обвинен за смъртта на Иван и Йоана

Жители на Мездра излязоха на мирен протест с искане за справедливо наказание на 21-годишния Димитър Тодоров, обвинен за тежката катастрофа край града, при която загинаха 17-годишният Иван и 16-годишната Йоана, пътували със скутер.

Повод за недоволството е решението на Софийския апелативен съд да промени мярката за неотклонение на обвиняемия от "задържане под стража" в "домашен арест".

Майката на загиналия Иван - Мария Цолова, заяви, че семействата не са получили достатъчно информация за мотивите на съда.

"Вижда се, че Мездра не е съгласна с решението на Апелативен съд София. Всъщност ние дори не знаем причините, поради които той е пуснат вкъщи", коментира тя.

Цолова изрази съмнения относно контрола върху домашния арест и настоя за повече прозрачност около съдебното производство.

Сред протестиращите беше и Николай Петков, който заяви, че близките се опасяват от прекалено леко наказание.

"Тотално разочаровани и сигурни сме, че закон няма и няма да има в България", каза той.

"Високата скорост убива"

Майката на Иван отправи и послание към младите шофьори, като подчерта, че целта на протестите е да се предотвратят подобни трагедии.

"Няма да ни ги върнат, това е факт, но по този начин може да покажем на младежите, които са любители на високата скорост - просто високата скорост убива", заяви Мария Цолова.

Близките на двете жертви настояват за справедлив съдебен процес и наказание, съответстващо на тежестта на случая.

Нов мирен протест е насрочен за 31 октомври от 13:00 часа на площада във Враца.

Промяната на мярката за неотклонение не представлява окончателно произнасяне по вината на обвиняемия.