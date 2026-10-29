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Сблъсъци между протестиращи и полицията в Мадрид след влаковата катастрофа

Сблъсъци между протестиращи и полицията в Мадрид след влаковата катастрофа
AP/БТА

Поискана бе оставката на министър-председателя Педро Санчес

Сблъсъци се разразиха тази нощ между протестиращи и полицията в Мадрид.

На 28 октомври в Испания, в района на гара Урда, провинция Толедо, високоскоростен влак AVE се удари в задната част на спряла композиция на компанията Iryo.

Протестите в Мадрид бяха организирани заради инцидента, при който загинаха най-малко 68 души, предаде ДПА. 

Инициатори на протестните действия бяха крайнодесни групи. Поискана бе оставката на министър-председателя Педро Санчес, който обяви тридневен национален траур от днес.

Около 1500 протестиращи се събраха пред сградата на транспортното министерство. Полицията се е опитала да разпръсне демонстрантите със сълзотворен газ.

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