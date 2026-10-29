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Украинска и руска делегация пристигнаха в Беларус за участие в хуманитарната операция в Олешки

Украинска и руска делегация пристигнаха в Беларус за участие в хуманитарната операция в Олешки
AP/БТА

За провеждането на хуманитарната операция руската и украинската страна постигнаха споразумение за прекратяване на огъня в района на града с посредничеството на САЩ

Украинска делегация, ръководена от омбудсмана на Украйна Дмитро Лубинец, пристигна на граничния пункт „Нова Гута“ в Беларус за участие в хуманитарна мисия в украинския град Олешки, предаде информационната агенция БелТА.

Беларуската агенция посочва още, че Беларус също се присъединила към този международен процес. 

Преди това на територията на граничния пункт „Нова Гута“ многократно са се провеждали различни хуманитарни инициативи. Там са били осъществявани размени на военнопленници и размяна на тела на загинали военнослужещи, както и събиране на цивилни граждани от Русия и Украйна с техните близки.

Град Олешки се намира на левия бряг на река Днепър, на 5 километра от Херсон. Населеното място е в непосредствена близост до фронтовата линия и през последните години редовно е било подлагано на обстрел.

За провеждането на хуманитарната операция в Олешки руската и украинската страна постигнаха споразумение за прекратяване на огъня в района на града с посредничеството на САЩ, и по-специално на съпругата на американския президент Мелания Тръмп, припомня БТА.

Беларуската страна е създала всички необходими условия за провеждането на първите преки контакти между представители на Москва и Киев, оказва необходимото цялостно съдействие и действа като гарант на тези процеси, отбелязва беларуската информационна агенция.

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