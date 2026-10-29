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Русия порази кораб край Одеса, доставящ товари за въоръжените сили на Украйна

Русия порази кораб край Одеса, доставящ товари за въоръжените сили на Украйна

В кораба е имало военни товари и товари с двойно предназначение, посочиха от руското министерство на отбраната

Руските войски са нанесли удар по товарен кораб, доставял товари за украинските въоръжени сили в района на пристанището на Одеса, съобщи министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от световните агенции.

„Тази нощ въоръжените сили на Русия продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по обекти от пристанищната инфраструктура на Украйна и по морски съдове, използвани в интерес на ВСУ", посочиха от министерството.

При ударите е поразен плавателен съд, доставял в пристанището на Одеса военни товари и товари с двойно предназначение, предназначени за ВСУ, се казва още в информацията на руското ведомство.

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