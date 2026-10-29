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Северна Корея изстреля десетина балистични ракети към Японско море

Северна Корея изстреля десетина балистични ракети към Японско море
AP/БТА

Преди по-малко от седмица Сеул предложи на Пхенян военни преговори относно сухопътните граници

Северна Корея изстреля десетина балистични ракети с малък обсег към Японско море, съобщи Съветът на началник-щабовете на въоръжените сили на Южна Корея, цитиран от световните агенции.

Преди по-малко от седмица Сеул предложи на Пхенян военни преговори относно сухопътните граници, отбелязва Франс прес.

От Съвета на началник-щабовете посочиха, че южнокорейските въоръжени сили са засекли изстрелването на близо десет балистични ракети с малък обсег към 12:30 ч. местно време (05:30 ч. бълг.) от региона на Вонсан, Северна Корея към Японско море.

"Нашите въоръжени сили засилиха наблюдението и бдителността си предвид възможността да бъдат изстреляни още ракети", допълни южнокорейската армия.

Японските власти също посочиха, че са засекли изпитанието с балистични ракети на Северна Корея. Бреговата охрана на Япония призова плаващите в кораби в Японско море да бъдат бдителни.

 

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