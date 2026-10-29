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САЩ с дипломатически ход към Иран, докато Техеран води регионални разговори

САЩ с дипломатически ход към Иран, докато Техеран води регионални разговори
БТА/АП

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е изпратил писмо с предложение за възобновяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е изпратил писмо до председателя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи с предложение за възобновяване на мирните преговори между двете държави. Информацията идва на фона на дипломатически контакти между Техеран и представители на други страни от региона, съобщава Ройтерс.

Предложението на Вашингтон е отправено в момент, когато иранското ръководство провежда поредица от срещи, свързани с регионалната сигурност и международните отношения.

Мохсен Резаи се е срещнал с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който наследи поста през март, след като баща му, аятолах Али Хаменей, беше убит при американско-израелските удари през февруари.

Според информацията на Ройтерс това е една от срещите на новия ирански върховен лидер, който не се е появявал публично след поемането на поста.

Разговорът между Резаи и Хаменей се е състоял ден след проведени в Техеран преговори с представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, съобщава БТА.

Дипломатическата инициатива на САЩ идва след период на сериозно напрежение между Вашингтон и Техеран, белязан от американско-израелските военни удари срещу Иран.

Към момента не се съобщава дали иранската страна е отговорила на предложението на Джей Ди Ванс, нито дали е постигната договореност за дата и място на евентуални нови преговори.

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