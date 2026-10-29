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Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров е тази вечер

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров е тази вечер
Снимка: БТА

Той ще бъде по БНТ от 21 часа

Дебатът между кандидатите за президент на Република България, които отиват на балотаж - Илияна Йотова и Андрей Гюров, ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия. Той е тази вечер - четвъртък, 29 октомври, от 21:00 часа. Водещ ще е Поли Златарева.

Той ще се излъчва на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 4, в новинарския сайт bntnews.bg, във Фейсбук страницата на "По света и у нас" и в YouTube канала на Българската национална телевизия.

Дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите.

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