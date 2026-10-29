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Борисов, Пеевски и бъдещето на ГЕРБ: Къде търси изход партията?

Борисов, Пеевски и бъдещето на ГЕРБ: Къде търси изход партията?
БТА

Партията на Бойко Борисов търси начин да възстанови политическата си идентичност и доверието на избирателите, докато отношенията с досегашните партньори продължават да поставят въпроси за бъдещето ѝ

На 21 октомври Борисов призна, че участието в предишните управляващи мнозинства е струвало скъпо на партията. "Изпълнихме си дълга към държавата. Загубихме си половината последователи", заяви той.

Думите му поставят въпроса дали ГЕРБ е загубил подкрепа единствено заради политическите компромиси, или постепенно се е отдалечил от принципите, с които спечели доверието на своите избиратели.

През септември Борисов обяви завръщане към десноконсервативната политика, защитата на бизнеса и финансовата дисциплина. Но заявката за нов курс неизбежно поражда въпроса защо партията е почувствала необходимост да се връща към собствените си политически корени.

Особено деликатни остават отношенията с Делян Пеевски. След обвиненията на премиера Румен Радев, който постави двамата лидери в общ политически контекст, Борисов заяви, че не е разговарял с Пеевски от месеци. Публичното дистанциране обаче не е достатъчно доказателство за окончателно политическо разграничаване. То ще проличи най-вече от конкретните действия и решения на двете партии.

В същото време не може да бъде изключена възможността за бъдещо сътрудничество между ГЕРБ и ПП-ДБ, въпреки конфликтите от предишното им управление. Подобно партньорство обаче отново би поставило въпроса докъде се простира политическият прагматизъм и къде започва отстъплението от собствените принципи.

Сериозна опора за ГЕРБ остават местните структури и кметовете. Борисов вече е посочвал Живко Тодоров, Димитър Николов и Даниел Панов като фигури с потенциал за по-значима национална роля. Но въпреки наличието на разпознаваеми личности партията продължава да бъде силно зависима от своя лидер.

Именно тук се крие едно от основните ѝ противоречия. Борисов остава централната фигура, която определя политическия курс на ГЕРБ, но същевременно концентрацията на решенията около него поставя въпроса за реалната приемственост.

Днес Борисов се опитва да представи нов политически образ на партия, която управляваше България в продължение на години. Дали обаче това е началото на действителна промяна, или поредният опит за политическо препозициониране?

Защото големият въпрос пред ГЕРБ вече не е просто как да се върне във властта, а как да възстанови загубеното доверие. И дали е възможно партията да промени своя образ, без да промени начина, по който взема решения и избира политическите си партньори.

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