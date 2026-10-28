ДБ обжалва решението на ЦИК за агитацията в подкрепа на Йотова през каналите на МС

„Демократична България“ ще обжалва незабавно решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) по сигналите за предполагаемо използване на официалните комуникационни канали на Министерския съвет за предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова. Това се посочва в позиция на политическата формация, в която се отправят остри критики към действията на изборната администрация.

Поводът са над 105 сигнала за използване на Правителствената информационна служба и официалните канали на Министерския съвет за разпространение на призив на премиера Румен Радев в подкрепа на кандидатурата на Йотова за президент.

Според „Демократична България“ ЦИК е приела, че няма нарушение на изборните правила, без да разгледа по същество поставените въпроси.

Обвинения в процедурни маневри

От формацията твърдят, че мнозинството в ЦИК, формирано с гласовете на представители на „Прогресивна България“ и „Възраждане“, е избегнало отговора на основния въпрос – допустимо ли е официалният сайт и пресслужбата на Министерския съвет да се използват за подкрепа на конкретен кандидат в президентските избори.

Според позицията комисията е прибегнала до противоречиви процедурни аргументи, като от една страна е посочила липса на компетентност, а от друга е приела, че нарушение няма.

„ЦИК не може да се превръща в институционален щит, който пази властта от проверка“, заявяват от „Демократична България“.

Спор за използването на държавен ресурс

От политическата формация подчертават, че случаят не се отнася до партийна страница или личен профил, а до официални правителствени канали, които се поддържат с публични средства.

Според тях използването на подобни ресурси в предизборна кампания изисква ясна преценка дали са нарушени разпоредбите на Изборния кодекс.

„105 сигнала не могат просто да изчезнат зад процедурни маневри“, се казва още в позицията.

От „Демократична България“ поставят под въпрос и влиянието на партийната принадлежност на членовете на ЦИК върху решенията на комисията.

Съдът ще бъде сезиран

От формацията заявяват, че ще атакуват решението на ЦИК по съдебен ред, като настояват магистратите да установят дали е имало нарушение на изборното законодателство.

„Съдът трябва да направи това, което ЦИК днес отказа да направи, а именно да приложи закона и да установи дали изборните правила са били нарушени“, посочват от „Демократична България“.

Според политическата формация изборните правила трябва да се прилагат еднакво към всички участници в политическия процес, включително към министър-председателя и управляващите.