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Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха
АП/БТА

Болоня нанесе първа загуба на „росонерите“ с хеттрик на Самуел Мбангула, а „нерадзурите“ победиха Венеция с 2:0 преди градското дерби

Милан и Интер преживяха различни вечери в деветия кръг на Серия А. „Росонерите“ допуснаха първо поражение от началото на сезона, след като отстъпиха с 2:4 у дома на Болоня, докато градският им съперник спечели с 2:0 гостуването си на Венеция.

На „Сан Сиро“ гостите поведоха още в осмата минута чрез Самуел Мбангула. Милан обаче отговори с две попадения на Алфаджо Сисе, който първо се възползва от грешка на Артур Теате, а след това засече центриране на Фикайо Томори за 2:1.

След почивката Болоня осъществи обрат само за две минути. В 61-вата Давиде Бартезаги отклони топката в собствената си врата след изпълнение на свободен удар, а малко по-късно Мбангула завърши атака на Хуан Миранда и изведе гостите напред.

Белгиецът оформи хеттрика си в 86-ата минута след бърза контраатака и подава­­не на Йенс Одгор. В края Кристиан Пулишич можеше да намали изоставането на Милан, но Лукаш Скорупски спаси удара му с глава.

Междувременно Интер трябваше да изчака до заключителните минути, за да пречупи Венеция. Домакините имаха своите възможности, а попадения на Лион Лаубербах и Акор Адамс не бяха зачетени заради засади.

В 79-ата минута центриране на Маркус Тюрам доведе до автогол на Матиас Морено. Три минути по-късно Акор Адамс също прати топката в собствената си врата след корнер и оформи крайното 0:2.

С победата Интер се изкачи на върха с 25 точки, колкото има и Лацио. Милан остава пети с 18 пункта преди дербито с „нерадзурите“ в следващия кръг, докато Болоня е 11-а с 11 точки.

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