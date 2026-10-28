Безсънието, тревожността и самотата оживяват на сцената в спектакъла "Инсомния"

Безсънието, самотата и тревожността на съвременния човек са в центъра на новия театрален спектакъл "Инсомния", чиято премиера предстои на 30 октомври. За идеята зад постановката разказаха режисьорът Рафаел Бижев и актьорът Александър Притуп пред NOVA NEWS.

Спектакълът проследява историята на човек, който търси бързо решение на всеки проблем, но остава сам със своите мисли и страхове.

Според режисьора нощта е моментът, в който човек се откъсва от ежедневието и се изправя пред въпроси, които обикновено избягва.

"Най-вече темата, до която стига този герой, е темата за вината и за тревожността. За това как се предава на индивида вина за много неща, за които е неотговорен и които не зависят от него", обясни Бижев.

Актьорът Александър Притуп сподели, че при подготовката за ролята е наблюдавал собствените си преживявания в моменти, когато не може да заспи.

"Тази тревога, която те навява в такива моменти, като че ли е проблемът, който не ти позволява да заспиш и всъщност се саботираш сам", разказа той.

По думите му безсънието може да бъде плашещо и самотно преживяване, при което натрупаните тревоги пречат на човек да намери покой.

Според проучване на екипа на постановката около 64% от хората в България изпитват проблеми със съня. Данните са представени от създателите на спектакъла.

Режисьорът подчерта, че понякога човек има нужда не само да осмисли собствените си проблеми, но и да ги сподели с някого, който да го изслуша и подкрепи.

Премиерата на "Инсомния" е на 30 октомври от 19:00 часа на камерната сцена на Театрална работилница "Сфумато". Билетите за първото представление вече са разпродадени.

Следващите дати са 14 ноември от 19:00 часа и 1 декември от 21:00 часа.