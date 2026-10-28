Флавио Болсонаро се обяви за победител на изборите в Бразилия въпреки загубата от Лула

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро заяви, че е законно избраният президент на Бразилия, въпреки че загуби президентските избори в неделя от действащия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва. Той не представи доказателства в подкрепа на твърденията си, предаде Ройтерс.

Изявлението идва на фона на информацията, че след изборното си поражение Болсонаро е напуснал Бразилия и е заминал за Съединените щати.

Според съобщенията той е достигнал до американска територия, преминавайки през Аржентина и Еквадор.

Болсонаро твърди, че бяга от политическо преследване

Сенаторът обясни решението си да напусне страната с опасения от политическа намеса в съдебната система.

По думите му заминаването за САЩ е било продиктувано от желанието му да избегне „политизирането на правосъдната система в Бразилия“.

Въпреки официалното си поражение Болсонаро продължава да оспорва изборния резултат, като настоява, че именно той е легитимният победител.