Тръмп не изключва намеса в съставянето на ново правителство в Израел

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да разгледа възможността да се включи в усилията за съставяне на правителство на националното единство в Израел, оглавявано от премиера Бенямин Нетаняху.

В интервю за американското издание Axios Тръмп призна, че досега не е обмислял подобен вариант.

"Ще разгледам въпроса", заяви той, попитан дали би съдействал за създаването на широка управляваща коалиция.

Изявлението идва след парламентарните избори на 27 октомври, на които нито един от двата основни политически лагера не успя да си осигури необходимите 61 места за мнозинство в 120-местния Кнесет.

При все още неприключило преброяване блокът на Нетаняху се очертава с около 53 мандата, а основните опозиционни партии, водени от Гади Айзенкот, с приблизително 48. Арабските политически формации получават около 19 места.

Опозицията отказва коалиция с Нетаняху

Основните политически противници на израелския премиер, сред които Гади Айзенкот, Нафтали Бенет, Яир Голан и Авигдор Либерман, заявиха още по време на предизборната кампания, че няма да участват в правителство, оглавявано от него.

Представителят на арабската "Обединена листа" Юсеф Джабарин също изключи участието на партията си в управляваща коалиция, но допусна възможността тя да подкрепи алтернативно правителство отвън.

"С цел свалянето на това правителство би било възможно да подкрепим алтернативно управление, без да участваме в коалицията", заяви Джабарин пред АФП.

Това усложнява съставянето на кабинет, тъй като част от опозиционните партии също отказват коалиционно партньорство с арабските формации.

Тръмп: Подкрепата ми е помогнала на Нетаняху

Американският президент коментира и представянето на израелския премиер на изборите.

По думите му първоначално е получил изключително негативни сведения за изборните перспективи на Нетаняху, но впоследствие е преценил, че той се намира в значително по-добра позиция.

"Чух, че моята подкрепа е оказала голямо влияние в полза на Биби", заяви Тръмп.

Предстои израелският президент Ицхак Херцог да проведе консултации с парламентарните партии и да възложи съставянето на правителство.

Ако нито един от кандидатите не успее да осигури мнозинство, Израел може да се изправи пред нови парламентарни избори.