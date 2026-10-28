Радан Кънев и Андрей Новаков обсъдиха сигурността на Европа с младежи в Благоевград

Младежи от Благоевград обсъдиха бъдещето на европейската сигурност с евродепутатите Радан Кънев и Андрей Новаков. Срещата се проведе в Младежкия център в града и беше организирана от Бюрото на Европейския парламент в България и Център "Европа директно" - Благоевград, съобщава БТА.

Дискусията премина под надслов "Навигация в сигурността. Какъв избор прави Европа и какво мислят младите хора".

Радан Кънев подчерта, че въпросите за сигурността и мира са определящи за бъдещето на младото поколение. Според него България се нуждае от ново национално съгласие по темата, вместо тя да се превръща в повод за политическо разделение.

"Ние живеем в един много несигурен свят", заяви евродепутатът и допълни, че младите хора трябва активно да участват в определянето на решенията за бъдещето на страната.

Андрей Новаков отбеляза големия интерес към срещата. По думите му участниците са поставили въпроси за възможностите България да укрепва сигурността си, като едновременно с това инвестира в собствената си икономика.

Според Новаков са необходими повече подобни разговори, за да могат младите хора да разбират по-добре сложните процеси в Европа.

Ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев посочи, че целта на инициативата е мнението на младите да достигне до европейските институции.

От своя страна ръководителят на Център "Европа директно" - Благоевград Красимира Хаджикосева подчерта, че сигурността има различни измерения - от личната и дигиталната до икономическата, енергийната и отбранителната.

В двучасовата дискусия участваха студенти от Югозападния университет "Неофит Рилски" и Американския университет в България, както и ученици от местни гимназии.

Събитието беше открито от кмета на Благоевград Методи Байкушев.