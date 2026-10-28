Новини
Търси
Подкаст
Общество

Радан Кънев и Андрей Новаков обсъдиха сигурността на Европа с младежи в Благоевград

Радан Кънев и Андрей Новаков обсъдиха сигурността на Европа с младежи в Благоевград
БТА

Двамата евродепутати разговаряха със студенти и ученици за отбраната, икономиката и бъдещите предизвикателства пред Европейския съюз

Младежи от Благоевград обсъдиха бъдещето на европейската сигурност с евродепутатите Радан Кънев и Андрей Новаков. Срещата се проведе в Младежкия център в града и беше организирана от Бюрото на Европейския парламент в България и Център "Европа директно" - Благоевград, съобщава БТА.

Дискусията премина под надслов "Навигация в сигурността. Какъв избор прави Европа и какво мислят младите хора".

Радан Кънев подчерта, че въпросите за сигурността и мира са определящи за бъдещето на младото поколение. Според него България се нуждае от ново национално съгласие по темата, вместо тя да се превръща в повод за политическо разделение.

"Ние живеем в един много несигурен свят", заяви евродепутатът и допълни, че младите хора трябва активно да участват в определянето на решенията за бъдещето на страната.

Андрей Новаков отбеляза големия интерес към срещата. По думите му участниците са поставили въпроси за възможностите България да укрепва сигурността си, като едновременно с това инвестира в собствената си икономика.

Според Новаков са необходими повече подобни разговори, за да могат младите хора да разбират по-добре сложните процеси в Европа.

Ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев посочи, че целта на инициативата е мнението на младите да достигне до европейските институции.

От своя страна ръководителят на Център "Европа директно" - Благоевград Красимира Хаджикосева подчерта, че сигурността има различни измерения - от личната и дигиталната до икономическата, енергийната и отбранителната.

В двучасовата дискусия участваха студенти от Югозападния университет "Неофит Рилски" и Американския университет в България, както и ученици от местни гимназии.

Събитието беше открито от кмета на Благоевград Методи Байкушев.

Още по темата

Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

Радан Кънев: Лъсна договорка межу Радев и Костадинов

Радан Кънев: Лъсна договорка межу Радев и Костадинов

Радан Кънев към Радев: Политическа глупост и катастрофа за Йотова

Радан Кънев към Радев: Политическа глупост и катастрофа за Йотова

Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Перник търси снегорини под наем

Перник търси снегорини под наем

Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат при мащабна акция на службите

Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат при мащабна акция на службите

Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

Командирът на ВМС: 20 контейнера с опасни товари са паднали в Черно море след атаката край Калиакра

Командирът на ВМС: 20 контейнера с опасни товари са паднали в Черно море след атаката край Калиакра

Измамници източиха над 65 000 евро от болен мъж след заплахи за убийство и изваждане на органите му

Измамници източиха над 65 000 евро от болен мъж след заплахи за убийство и изваждане на органите му

Водещи

Перник търси снегорини под наем

Перник търси снегорини под наем

Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

  • Преди 41 минути
Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

  • Преди 41 минути
Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат при мащабна акция на службите

Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат при мащабна акция на службите

Флавио Болсонаро се обяви за победител на изборите в Бразилия въпреки загубата от Лула

Флавио Болсонаро се обяви за победител на изборите в Бразилия въпреки загубата от Лула

  • Преди 51 минути
Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе

Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе

  • Преди 56 минути
Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

  • Преди 60 минути
Най-важното от спорта на 28.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 28.10.2026 г.

  • Преди 1 час
Най-важното от света на 28.10.2026 г.

Най-важното от света на 28.10.2026 г.

  • Преди 1 час
Каракачанов след атаката край Калиакра: Опозицията иска да вкара България във война

Каракачанов след атаката край Калиакра: Опозицията иска да вкара България във война

  • Преди 1 час
Най-важното от България на 28.10.2026 г.

Най-важното от България на 28.10.2026 г.

  • Преди 1 час
ЦИК не установи нарушение от МС за агитация в полза на Йотова

ЦИК не установи нарушение от МС за агитация в полза на Йотова

  • Преди 2 часа
ДБ обжалва решението на ЦИК за агитацията в подкрепа на Йотова през каналите на МС

ДБ обжалва решението на ЦИК за агитацията в подкрепа на Йотова през каналите на МС

  • Преди 2 часа
Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

  • Преди 2 часа
Дори четири минути движение на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания

Дори четири минути движение на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания

  • Преди 2 часа