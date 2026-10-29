Еврокомисарят по бюджета пристига днес в София за срещи с Радев, Донев и Пеканов

Европейският комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин пристига днес, 29 октомври, на двудневно посещение в България.

Визитата е част от европейската му обиколка, посветена на консултациите с държавите членки за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

Днес Серафин ще проведе срещи с министър-председателя Румен Радев, вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, както и с вицепремиера, отговарящ за европейските средства, Атанас Пеканов.

От 10:00 часа еврокомисарят ще открие конференцията "Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи", организирана от Представителството на Европейската комисия в България, Посолството на Полша и софийския офис на Европейския съвет за външна политика.

В петък, 30 октомври, Серафин ще разговаря с представители на Националното сдружение на общините за ролята на местните власти и регионалното финансиране в бъдещия бюджет на ЕС.

По-късно, заедно с Атанас Пеканов, той ще се срещне с представители на български технологични компании и ще разгледа проекти, реализирани с европейско финансиране.

Основен акцент на посещението ще бъдат приоритетите за разпределението на европейските средства през следващия седемгодишен бюджетен период.